Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: c’è un problema ingaggio?

Emre Can sembra esser destinato a lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Potrebbe però sorgere un problema legato all’ingaggio.

Emre Can ieri ha giocato dal 1′ nella sfida di ieri contro il Sassuolo. Contro i neroverdi però il tedesco ha deluso le aspettative, offrendo una prestazione tutt’altro che positiva. Probabilmente tutto questo può essere preso come l’ennesimo segnale di un rapporto oramai deteriorato tra la Juventus e l’ex Liverpool.

Calciomercato Juventus, l’addio di Emre Can si complica?

L’avventura di Emre Can in quel di Torino sembra quindi essere giunta al capolinea. Il divorzio appare un qualcosa di inevitabile e pressoché certo. Resta solo da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Ed ecco che, secondo quanto evidenziato dalla stampa tedesca, la squadra più interessata sarebbe il Borussia Dortmund, pronto a sborsare 35 milioni di euro.

La problematica e l’ostacolo però, sempre secondo quanto rivelato e riportato dai media teutonici, sarebbe legato all’ingaggio. Infatti i 5 milioni di euro percepiti dal centrocampista sarebbero troppi per le casse della società giallonera. Insomma, la situazione appare in continua evoluzione. Resta da capire se si troverà una soluzione, accontentando tutte le parti in causa. Il futuro di Emre Can sta per decidersi.

