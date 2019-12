Messi Pallone d’oro 2019, il record è vicino

Lionel Messi è sempre più vicino a vincere il Pallone d’oro 2019. Se la Pulce del Barcellona otterrà questo trofeo batterà ufficialmente un altro record.

Questa sera alle ore 20:05 ci sarà, anche in diretta tv in chiaro sul canale 20 del Digitale Terrestre Mediaset, la cerimonia del Pallone d’oro 2019 in cui il duello sarà tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Leggi anche: Ronaldo Pallone d’oro 2019, mezza consolazione per CR7

Messi Pallone d’oro 2019, record della Pulce

Il favorito ovviamente sarà la Pulce e, per questo motivo, se riuscirà ad alzare questo trofeo, sarà il sesto della sua fantastica carriera e batterà un record: sarà il calciatore nella storia del calcio ad averne vinti più di tutti. Al momento non sembra proprio esserci partita, con buona pace di Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah e Van Dijk.

Insomma, il giocatore del Barcellona con i suoi sei Palloni d’oro di France Football entra, se ancora ce ne fosse stato bisogno, nella storia e, per questo motivo, sarà ricordato ancora di più come uno dei giocatori più forti e vincenti della storia del calcio.

Staremo a vedere che cosa accadrà e se effettivamente riuscirà ad ottenere anche questo riconoscimento anche se, va detto, sembra trattarsi di poco più di una semplice formalità.

