Ronaldo Pallone d’oro 2019, mezza consolazione per CR7

Cristiano Ronaldo quest’oggi si contenderà l’ambito premio del Pallone d’oro 2019 con Lionel Messi: il duello si rinnova, ma la Pulce è favorita.

Sembra essere ormai -quasi- ufficiale la vittoria del pallone d’oro 2019 di Lionel Messi, con buona pace di Cristiano Ronaldo che ormai sembra, di fatto, necessariamente destinato al secondo posto. Una grande delusione, se confermata, per il ragazzo portoghese che dovrà arrendersi, almeno per quest’anno, allo strapotere della Pulce del Barcellona. Per lui, però, potrebbe esserci una mezza consolazione.

Ronaldo Pallone d’oro 2019? Piccola soddisfazione per CR7

Potrebbe, però, pensare ad una piccola soddisfazione anche se, chiaramente, non possono essere considerati allo stesso livello. Tra qualche giorno, infatti, verranno consegnati alcuni riconoscimenti al Gran Gala del Calcio Aic, evento che si svolgerà a Milano.

Ecco, proprio Cristiano Ronaldo è destinato a vincere il premio come miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A. Un premio importante ed ambito che, tuttavia, se paragonato al Pallone d’oro 2019 chiaramente sfigura ma, allo stesso tempo, dovrà accontentarsi.

Quest’anno, infatti, Lionel Messi sembra ormai il numero uno tra i favoriti: sarà proprio lui a prendere lo scettro che l’anno scorso è stato consegnato a Luka Modric? Staremo a vedere.

