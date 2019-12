Pedro alla Juventus, Calciomercato: lo spagnolo nel mirino?

Pedro sarebbe un nome finito sul taccuino della Juventus. Lo spagnolo infatti, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe sbarcare in Italia.

Un rapporto idilliaco con Maurizio Sarri che potrebbe fare la differenza. Pedro era infatti ritenuto un intoccabile al Chelsea, quando sulla panchina dei londinesi c’era l’attuale tecnico dei bianconeri. E questo potrebbe rappresentare un interessante indizio di mercato o comunque fare da base a un ipotetica trattativa.

Calciomercato Juventus, Pedro interessa ai bianconeri?

Infatti lo spagnolo in questa stagione sta trovando pochissimo spazio e non sta giocando con continuità. Ed ecco che, secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa britannica, la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui. I bianconeri sarebbero infatti alla ricerca di rinforzi e di alternative importanti nel reparto offensivo.

Pedro potrebbe rappresentare quell’innesto di personalità, qualità ed esperienza internazionale che potrebbe far fare un salto di qualità importante. L’ex Barcellona avrebbe senza alcun dubbio il gradimento di Sarri. Sia lui che Wilian, anch’esso in uscita dal Chelsea, potrebbero essere due giocatori di sicuro affidamento su cui la Vecchia Signora potrebbe puntare, anche su richiesta esplicita del proprio tecnico. Non resta che capire l’evoluzione delle due situazioni. La Juventus al momento resta alla finestra, studiando e valutando il da farsi.

