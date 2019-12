Van Dijk alla Juventus potrebbe clamorosamente essere una trattativa che partirà il prossimo giugno: l’assist involontario del Liverpool aiuterà Paratici.

Virgil Van Dijk è un obiettivo concreto di calciomercato Juventus per giugno. Il ragazzo, infatti, sta tentennando sempre di più riguardo al rinnovo del contratto e, per questo motivo, i bianconeri sembrano essersi inseriti o questo è almeno quello che riporta El Desmarque. I Reds, infatti, fanno fatica a far rinnovare il forte difensore centrale. Il motivo di questo stand-by? Problemi relativi all’ingaggio.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, due cessioni pesanti a gennaio

Van Dijk alla Juventus, Calciomercato: rinnovo lontano

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, anche se è un rumor ancora da confermare, il problema del rinnovo di Van Dijk è che ha chiesto un ingaggio almeno pari a quello che ad oggi percepisce De Ligt in bianconero, ossia circa 7,5 milioni di euro.

Leggi anche: Messi Pallone d’oro 2019, il record è vicino

Al momento il Liverpool sta tentennando e, per questo motivo, Real Madrid e Psg sono alla finestra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK