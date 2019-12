Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: sirene inglesi per il turco

Merith Demiral potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Sul difensore turco ci sarebbe l’interesse di due club di Premier League.

Merith Demiral sta trovando davvero pochissimo spazio in questa Juventus. Il difensore ha collezionato, in questi primi mesi di stagione, soltanto una presenza. Le ambizioni dell’ex Sassuolo, sbarcato quest’estate in quel di Torino. erano senza alcun dubbio ben diverse. Ed è per questo che un suo addio a gennaio non appare così improbabile.

Calciomercato Juventus, Demiral verso l’Inghilterra?

Su Demiral ci sarebbe l’interesse del Milan, che nel mercato di gennaio andrà con molta probabilità alla ricerca di un centrale difensivo. Il 21enne turco rappresenterebbe il profilo giusto per i rossoneri, che però, oltre che dalle richieste della Juventus, dovrebbero guardarsi anche dalla concorrenza.

Infatti per il classe 1998 potrebbero farsi avanti dei club inglesi. Secondo quanto riportato e rivelato dal portale britannico ‘Sports Mole’, Arsenal e Manchester United sarebbero sulle tracce dell’ex Sassuolo. Insomma, il fascino della Premier League potrebbe convincere il buon Merith a lasciare l’Italia e a cercare fortuna altrove. Gennaio ci darà le risposte. Il futuro di Demiral è senza alcun dubbio in via di definizione. La Juventus non può che aspettare l’offerta giusta.

