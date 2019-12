Infortunio Khedira: intervento perfettamente riuscito per il centrocampista tedesco. La Juventus ha comunicato i tempi di recupero.

Come era stato comunicato già nella giornata di ieri da parte della Juventus, oggi Sami Khedira è stato sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia del ginocchio sinistro. Il tedesco convive con questo problema da tempo e per questo era stato costretto a saltare la gara con il Sassuolo di domenica scorsa. L’operazione è comunque perfettamente riuscita e la società bianconera ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale i tempi di recupero.

Infortunio Khedira, ecco i tempi di recupero del centrocampista

“Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di “pulizia” per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi”, questo il comunicato apparso sul sito della Juventus.

Khedira quindi starà lontano dai campi di gioco per tre mesi. Il centrocampista rientrerà quindi nel mese di marzo. Resteranno comunque da capire le sue condizioni fisiche e se potrà essere a disposizione di Maurizio Sarri nel finale di stagione. Una tegola pesante per i bianconeri, che dovranno rinunciare a una pedina importante a centrocampo. A gennaio quindi la società potrebbe decidere di tornare sul mercato.

