L’infortunio di Sami Khedira della Juventus costringerà il centrocampista bianconero a sottoporsi ad un’operazione oggi: i tempi di recupero, quando rientra.

Non c’è pace per Sami Khedira che, nella giornata di oggi, verrà sottoposto ad un’operazione chirurgica che avrà come obiettivo quello di risolvere i suoi continui e fastidiosi problemi al ginocchio che lo stanno attanagliando da moltissime settimane. I tempi di recupero per il centrocampista della Juventus sono stati svelati.

Infortunio Khedira, Juventus: operazione oggi, quando rientra?

Al momento non sono precisamente chiari i tempi di recupero ma possiamo dire con assoluta certezza che l’infortunio di Sami Khedira gli farà terminare in anticipo il 2019: Maurizio Sarri dunque lo riabbraccerà a partire dal 2020 ma non è ancora chiaro in quale mese.

Potrebbe essere febbraio o marzo, con la seconda opzione altamente più probabile per lui.

