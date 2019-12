Per Haaland il Salisburgo ha fissato il prezzo e sembra essere piuttosto basso: le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un’offerta.

Tutti pazzi per Haaland, il baby fenomeno attaccante del Salisburgo che continua a fare impazzire mezza Europa a suon di gol e tante, tante giocate che lo stanno ponendo al centro di moltissimi intrecci di calciomercato. Tra questi sembra esserci anche la Juventus che ha pronta un’offerta per il ragazzo nazionale norvegese il quale, un po’ a sorpresa, ha un costo relativamente basso: secondo quanto riporta La Bild, infatti, potrebbe essere acquistato per “soli” 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Haaland a 20 milioni: il piano di Paratici

Il motivo di questo prezzo davvero basso va ricercato nel fatto che esisterebbe una clausola rescissoria esercitabile soltanto a gennaio e che sembrerebbe essere scoperta da pochissimo: Napoli, Juventus e Roma in Italia sono in prima fila ma non solo.

Anche Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Chelsea sono prontissimi a cogliere l’occasione che sembrerebbe essere davvero irripetibile vista la qualità del calciatore.

