Lazio Juventus, record in vista: tifosi al settimo cielo

Lazio Juventus sembra essere una di quelle gare da record: è molto probabile, infatti, che avverrà qualcosa di storico ed i tifosi sono entusiasti.

Sembra proprio che sarà uno Lazio Juventus da record quello che si giocherà sabato sera alle ore 20:45. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, i biglietti venduti sono già oltre 50mila e sembra essere già andare verso il tutto esaurito.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Paratici ha già preso un campione per il 2020

Lazio Juventus, è record: i dettagli

Questo è già un record stagionale a 2 giorni dall’inizio della partita: non sono mai stato venduti quest’anno così tanti biglietti in così poco tempo. Il record, infatti, era quello del derby della Capitale in cui il numero fu 48.889. Staremo a vedere se il divario aumenterà notevolmente oppure no.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK