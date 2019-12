Calciomercato Juve, Khedira infortunato: trovato il sostituto

Sami Khedira si è infortunato e i bianconeri stanno cercando un sostituto e sembrano averlo trovato. Le ultime news di calciomercato Juventus in mediana.

L’infortunio di Sami Khedira, che è stato operato e tornerà soltanto a 2020 inoltrato, ha creato non pochi problemi al calciomercato Juventus in entrata e in uscita. In particolar modo, infatti, Maurizio Sarri è dovuto correre ai ripari per cercare di trovare delle soluzioni in attesa di gennaio: adattare Federico Bernardeschi in mediana, ruolo che in passato ha già ricoperto. Potrebbe lui essere il sostituto, ma allo stesso tempo Ramsey al rientro potrebbe essere una valida soluzione.

Calciomercato Juventus, sostituto Khedira chi è?

Le soluzioni interne ci sono ma non è da escludere che si possa ricorrere al mercato. Se di Pogba si parlerà a giugno, per quanto riguarda Matic e, eventualmente, anche altre soluzioni alternative e low-cost, gennaio sarà il mese giusto.

Intanto la cessione di Emre Can è stata bloccata fino a giugno: rimarrà fino all’estate.

