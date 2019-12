Calciomercato Juventus, Perin è un caso: cosa sta succedendo?

Ultimissime news su Mattia Perin e sul calciomercato Juventus in uscita: una cessione del portiere ex Genoa non sembra scontata neanche a gennaio.

Mattia Perin non se la sta passando decisamente bene quest’anno: dopo l’arrivo di Gianluigi Buffon, infatti, è finito fuori rosa alla Juventus e, purtroppo, in estate non si è concretizzato il suo passaggio al Benfica in quanto il ragazzo non è riuscito a passare le visite mediche.

Calciomercato Juventus, Perin rimane fino a giugno?

Dopo un periodo in cui una sua cessione nel calciomercato Juventus di gennaio sembrava ormai cosa certa, arrivano ulteriori novità che parlano di un rallentamento della trattativa che lo porterebbe all’estero.

Il motivo è molto semplice: c’è ancora molta, molta incertezza riguardo le sue condizioni fisiche e, per questo motivo, nessun club per ora sembra essersi fatto avanti con la giusta insistenza e motivazione.

