Pagelle Inter Roma, tutti i voti della partita

Pagelle Inter Roma: ecco tuti i voti della sfida andata in scena allo stadio San Siro e che ha aperto la 15esima giornata di Serie A.

Inter Roma è stato l’anticipo del venerdì di un attesissima 15esima giornata di Serie A. Nerazzurri e giallorossi hanno dato a un match interessante e combattuto fino all’ultimo minuto. Ecco le pagelle della sfida dello stadio San Siro:

Handanovic 6

Godin 6,5

de Vrij 6,5

Skriniar 6,5

Candreva 6

(48′ Lazaro 5)

Vecino 6

Borja Valero 6

(72′ Asamoah 6)

Brozovic 5,5

Biraghi 6

(88′ D’Ambrosio s.v.)

Lautaro Martinez 5

Lukaku 5

Pagelle Inter Roma ci portano ad analizzare i voti della squadra giallorossa:

Mirante 7

Santon 6

(16′ Spinazzola 6,5)

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Kolarov 6

Veretout 5,5

Diawara 6

Mkhitaryan 5,5

(89′ Florenzi s.v.)

Pellegrini 5,5

Perotti 5

(68′ Dzeko 6)

Zaniolo 5

Pagelle Inter Roma, i top e flop del match

Pagelle inter Roma ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In casa nerazzurra gli occhi non potevano non essere puntati sulla coppia d’attacco formata da Lukaku e da Lautaro Martinez. Il belga e l’argentino dovevano caricarsi la squadra sulle spalle. Attenzione anche alla mediana, che doveva sopperire a molte assenze. Brozovic aveva il compito di dare lucidità e qualità alla manovra meneghina.

Per quel che riguarda i giallorossi, Zaniolo e Mkhitaryan erano senza alcun dubbio i due giocatori più attesi. Fari accesi però anche sulla difesa, con uno Smalling a dir poco in stato di grazia. Insomma, Inter Roma ha detto al campionato che le due squadre sono vive. E vogliono essere ancora grandi protagoniste in questa stagione.

