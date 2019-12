Infortunio Bentancur, ecco le ultime sulle condizioni dell’uruguaiano

Infortunio Bentancur: il centrocampista uruguaiano è andato ko nel match di ieri sera contro la Lazio. Ecco le sue condizioni.

Piove sul bagnato in casa Juventus. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio ha lasciato alcuni strascichi, e non solo per il risultato negativo maturato. Maurizio Sarri deve fare i conti l’ennesimo infortunio in questa stagione. A bloccarsi stavolta è stato Rodrigo Bentancur.

Infortunio Bentancur, Lazio Juventus, l’uruguaiano va ko

Infortunio Bentancur, le condizioni del giovane uruguaiano

Il problema capitato al 22enne sembrerebbe interessare il collaterale. Oggi però si avrà qualche certezza e qualche novità in più. Infatti Bentancur effettuerà gli esami strumentali e tutti i controlli clinici per stabilire l’entità dell’infortunio capitatogli.

Insomma, Sarri potrebbe davvero essere costretto a fare la conta in vista dei prossimi impegni contro Bayer Leverkusen e Udinese. La speranza è quella di non perdere per tanto tempo un altro centrocampista dopo gli infortuni già capitati a Khedira e Ramsey.

