Leverkusen Juventus Probabili Formazioni: rivoluzione in tutti i reparti

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus di domani sera in Champions League: Maurizio Sarri, che ormai ha passato il turno, rivoluziona tutto.

Ci sarà una vera e propria rivoluzione, un grandissimo turn-over, per Maurizio Sarri in vista della sfida di domani sera della Juventus contro il Bayer Leverkusen: sono previste, infatti, parecchie rotazioni per dare spazio a quei giocatori che quest’anno hanno trovato davvero poco spazio. In tutto questo, però, Cristiano Ronaldo partirà titolare oppure sarà anche lui coinvolto, come tanti altri, in questa folta schiera di rotazioni?

Probabili Formazioni Leverkusen Juventus: Ronaldo titolare?

Partiamo dai padroni di casa che dovranno fare a meno di Weiser infortunato e Amiri squalificato. Per il resto invece 4-2-3-1 con Hradecky in porta, Bender come terzino destro, Tah e Bender coppia centrale, con Wendell dalla parte opposta. Davanti alla retroguardia invece spazio ad Aranguiz e Baumgartlinger, con un trio di trequartisti che sarà composto da Bellarabi, Demirbay ed Havertz, mentre l’unica punta sarà Volland.

Dall’altra parte invece la Juve scenderà in campo con Buffon tra i pali al posto di Szczesny, con Cuadrado e De Sciglio esterni bassi di difesa, mentre la coppia di difensori centrali sarà l’inedito duo formato da Rugani e Demiral.

A centrocampo invece Pjanic confermato agli straordinari con Rabiot e Matuidi ai suoi lati. Sulla trequarti dovrebbe esserci forzatamente Bernardeschi, con Dybala ed Higuain punte in attacco. Riposo quindi per Cristiano Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Demirbay, Havertz; Volland. Allenatore: Peter Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain. Allenatore: Sarri

