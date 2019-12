Bayer Leverkusen Juventus FormazionI Ufficiali: Sarri cambia tutto!

Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen Juventus, gara di Champions League questa sera: Maurizio Sarri cambia parecchio, ecco chi scende in campo.

Sono state diramate poco fa le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen Juventus di Champions League questa sera. Di seguito la lista completa dei 22 giocatori che scenderanno in campo sia tra le fila dei bianconeri sia tra quella dei padroni di casa tedeschi:

Leverkusen (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Bernardeschi, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Ronaldo, Higuain.

Bayer Leverkusen Juventus Formazioni Ufficiali: chi gioca?

Farà parecchio turn-over Maurizio Sarri nel suo 4-3-1-2 in cui ci sarà Buffon in porta, Cuadrado terzino destro, De Sciglio dalla parte opposta mentre in mezzo spazio al duo giovanissimo di riserve come Demiral e Rugani. A centrocampo Pjanic non riposa e sarà in cabina di regia, mentre ai suoi lati fiducia ad Emre Can e Rabiot.

In avanti invece Bernardeschi agirà sulla trequarti, con il duo composto da Dybala ed Higuain coppia d’attacco: Cristiano Ronaldo sarà in panchina.

Tra i tedeschi, invece, attenzione a Volland che piace e non poco ai bianconeri per la prossima sessione di calciomercato.

