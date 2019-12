Video Bayer Leverkusen Juventus highlights: gol e immagini della partita

Video Bayer Leverkusen Juventus, partita di Champions League stasera: le immagini salienti dell’incontro, gli highlights e tutti i gol di CHampions League.

Clicca qui per vedere il video gol highlights di Leverkusen Juventus di questa sera, partita valida per il ritorno della fase a gironi di Champions League. C’era grande attesa per i bianconeri che tornavano in Europa dopo il doppio passo falso in campionato dapprima contro il Sassuolo e poi la prima sconfitta stagionale contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Video Bayer Leverkusen Juventus: gol, highlights, immagini partita

La Juventus questa sera, nonostante avesse già passato il turno e avesse già avuto il permesso di accedere gli ottavi di finale della competizione europea più importante, aveva comunque l’obiettivo di rispondere alle critiche di tutti coloro che, per mille motivi diversi, stanno criticando da qualche giorno Maurizio Sarri ed i giocatori più importanti dei bianconeri.

Ci sono riusciti? E’ presto per dirlo, quel che è certo è che abbiamo assistito ad una bellissima partita, combattuta e viva come possiamo vedere dal video gol highlights che mostra le azioni salienti dell’incontro. Insomma, è stata gara vera.

