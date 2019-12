La Juventus sta vivendo un momento difficile in cui i risultati non arrivano. Parecchi giocatori inoltre potrebbero lasciare a giugno: sarà rivoluzione?

In estate sarà rivoluzione in casa Juventus? Al momento è davvero presto per dirlo ma una cosa è certa: moltissimi giocatori, sebbene per motivi diversi, potrebbero lasciare la compagine piemontese per cercare maggiore spazio e fortuna altrove. Al netto dei vari Mandzukic, Perin e Pjaca, per i quali ormai il futuro sembra essere segnato tra rescissioni e prestiti, ce ne sono almeno altri 5 che potrebbero lasciare la compagine oggi allenata da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus: in estate sarà rivoluzione?

Sono davvero tanti i nomi che potrebbero dire addio a giugno: iniziamo da Sami Khedira, sempre più in infermeria che in campo ultimamente con la Juventus. Il secondo nome potrebbe essere quello di Daniele Rugani che piace moltissimo alla Roma, mentre il terzo è Federico Bernardeschi, per il quale si potrebbe fare cassa con una enorme plusvalenza.

Infine, ma non per importanza, anche Emre Can è pronto a salutare la Juventus per cercare di ritornare in auge altrove, come ai tempi del Liverpool.

