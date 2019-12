Arturo Vidal potrebbe ritornare alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Paratici ci sta pensando per un solo motivo: lascerà il Barcellona?

Al momento questa rimane soltanto una voce di corridoio che arriva dalla Spagna e che, al momento, non sta trovando fondamento: Arturo Vidal del Barcellona potrebbe clamorosamente, infatti, tornare alla Juventus già a gennaio quando il calciomercato riaprirà.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Paratici beffato dal Napoli: furia bianconera!

Vidal alla Juventus, Calciomercato: torna per un solo motivo

Il motivo per il quale Fabio Paratici e Pavel Nedved riabbraccerebbero il centrocampista cileno sarebbe uno e uno solo: la coperta corta in mediana, con Sami Khedira out per parecchio tempo e Ramsey poco affidabile fisicamente.

Leggi anche: Juventus, Demiral e Rugani adesso sono un “problema”

Per evitare di avere ancora la coperta corta in mediana l’ex giocatore del Bayern Monaco rappresenterebbe un’ottima alternativa di esperienza, quantità e qualità ai titolarissimi, soprattutto nel momento in cui Adrien Rabiot continuerà questa sua flessione in termini di prestazioni e minutaggio.

Vidal tra le fila dei blaugrana sta trovando poco spazio e vorrebbe lasciare la catalogna ma ciò che spaventa gli acquirenti, Juventus compresa, è il costo del suo cartellino: 35 milioni di euro la richiesta del Barça. A queste cifre è difficile trattare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK