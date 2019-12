Juventus, Demiral e Rugani adesso sono un “problema”

Alla Juventus inizia a sorgere un “problema”, se così si può definire, legato a Demiral e Rugani per la difesa: Maurizio Sarri non può fare finta di niente.

Non si può definire certamente un “caso” e sicuramente sono questi i problemi che piacciono agli allenatori, Maurizio Sarri su tutti, ma certamente Daniele Rugani e Merih Demiral adesso per la Juventus rappresentano un vero e proprio problema.

Juventus Udinese: Demiral e Rugani titolari?

Dopo l’ottima prova contro il Bayer Leverkusen di ieri sera in Champions League, infatti, i due iniziano, implicitamente, a chiedere molto più spazio all’interno delle rotazioni del tecnico bianconero: ma lo troveranno?

In molti infatti si chiedono perchè non giocheranno titolari anche contro l’Udinese vista l’eccellente prova in terra internazionale. Difficilmente, però, Maurizio Sarri concederà loro ulteriore spazio dal momento che, come sappiamo, ha ormai da tempo deciso che la coppia titolare sarà formata da Bonucci e De Ligt.

Non è da escludere, però, un colpo di scena dell’ultimo minuto: quel che è certo è che questi due difensori centrali, in coppia o meno, reclamano minuti.

