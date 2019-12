Danilo potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio? Il terzino ha perso il posto da titolare e potrebbe lasciare Torino dopo sei mesi: due ipotesi.

Non è stato un inizio di stagione semplice per Danilo alla Juventus: il terzino brasiliano, infatti, dopo un paio di infortuni che non gli hanno permesso di essere in campo per alcune partite, ha perso il posto da titolare a vantaggio di Juan Manuel Cuadrado che, come esterno basso, quest’anno sta letteralmente facendo la differenza.

Calciomercato Juventus, Danilo addio? Due ipotesi

Inoltre, secondo quanto riporta Calciomercato.it, sembrerebbe proprio che alcuni dirigenti dei bianconeri non siano contenti del suo rendimento: per lui, allora, si apre l’ipotesi di una cessione a gennaio.

La prima strada è quella che porta al Marsiglia, con il club di Ligue 1 che sembrerebbe essere interessato già a gennaio a portare in Francia l’ex esterno basso di difesa del Manchester City.

La seconda, invece, ma meno accreditata, vede il ritorno del ragazzo in Brasile, in particolar modo al Santos, dove il ragazzo ha iniziato la sua carriera.

