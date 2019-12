Le probabili formazioni di Juventus Udinese vedono un Gonzalo Higuain ancora in panchina: la furia del Pipita verso Sarri. Giocano Dybala e Ronaldo.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma Gonzalo Higuain non la prenderà bene qualora venisse escluso, come sembra assai probabile, dall’11 titolare dei bianconeri di Maurizio Sarri in Juventus Udinese. Dopo il gol di Champions League contro il Bayer Leverkusen, infatti, il ragazzo si sarebbe aspettato di partire dal primo minuto ma non dovrebbe essere così.

Probabili Formazioni Juventus Udinese: Dybala e Ronaldo titolari

Sarà 4-3-1-2 per la Juventus che scenderà in campo, almeno stando alle probabili formazioni, con Szczesny tra i pali, De Sciglio come terzino destro favorito su Danilo, mentre in mezzo tornerà la coppia formata da Bonucci e De Ligt, con Alex Sandro a completare il reparto.

A centrocampo Emre Can e Matuidi dovrebbero essere gli interni, con Bentancur che recupera e stringe i denti in cabina di regia.

Sulla trequarti dovrebbe recuperare anche Ramsey che quest’oggi ha fatto un provino e dovrebbe essere recuperato. In attacco invece ci saranno Dybala e Cristiano Ronaldo, con il Pipita in panchina.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

