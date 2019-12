Merith Demiral sembra essere destinato a lasciare la Juventus. Ma tutto potrebbe essere bloccato proprio da un ex bianconero.

Merith Demiral ha giocato una buona partita contro il Bayer Leverkusen. Il turco però sembra esser destinato a trovare sempre pochissimo spazio in questa Juventus, essendo chiuso da Bonucci e de Ligt. Ed è per questo che il difensore, arrivato in estate dal Sassuolo, potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti.

Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: un ex bianconero blocca tutto?

Nelle ultime settimane, oltre che alcune big della Premier League, su Demiral si sarebbe fatto sotto il Milan, alla ricerca di un centrale difensivo da affiancare a capitan Romagnoli. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l”interesse dei rossoneri potrebbe raffreddarsi un po’ a causa del recupero di Mattia Caldara.

Insomma, potrebbe essere proprio un ex bianconero a rallentare e a far saltare un possibile affare a gennaio. Tutto comunque è ancora possibile, anche perché i meneghini sono da tempo sul turco, come testimoniato dal tentativo fatto in estate. Tutto è in evoluzione e può cambiare da un momento all’altro. Demiral attende di conoscere il suo futuro, che potrebbe davvero essere lontano dalla Juventus.

