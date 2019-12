Juventus Udinese Probabili Formazioni: tre ballottaggi da risolvere

Le probabili formazioni di Juventus Udinese vedono ancora adesso tre ballottaggi da risolvere per Maurizio Sarri, uno per reparto. Le ultime.

Sono ancora parecchi i ballottaggi da sciogliere per Maurizio Sarri a poco più di 24 ore dal match Juventus Udinese. Le probabili formazioni della sfida, infatti, vedono almeno un dubbio per reparto e non sarà semplice gestire i giocatori che, in generale, versano tutti in un buono stato di forma.

Juventus Udinese Probabili Formazioni: Higuain o Dybala?

Quello più importante ovviamente riguarda l’attacco: chi gioca tra Dybala ed Higuain accanto a Ronaldo? L’ipotesi tridente, almeno al momento, non sembra essere presa in considerazione.

Ecco allora che i bianconeri giochererebbero ad oggi con un 4-3-1-2 in cui davanti a Szczesny si rinnoverebbe il duello tra Danilo e De Sciglio sulla destra, con Alex Sandro e la solita coppia Bonucci-De Ligt in mezzo. A centrocampo Emre Can è quasi sicuro di una maglia così come Bentancur e Matuidi.

Sulla trequarti fiducia nuova a Bernardeschi, mentre in attacco è sfida tutta argentina tra il Pipita e la Joya.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. All. Luca Gotti.

