Se va via Ronaldo addio anche a De Ligt, Dybala e Pjanic

C’è il rischio di una vera e propria smobilitazione a Torino. Se dovesse andare via veramente Cristiano Ronaldo, come sottolineato dalla stampa spagnola, allora potrebbe essere il momento di un ridimensionamento con la cessione di altri calciatori molto importanti. Una volta ceduto l’astro altre stelle vorrebbero seguirlo con De Ligt, Pjanic e Dybala che hanno offerte megagalattiche in giro per l’Europa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK