Video Gol Ronaldo Sampdoria Juventus. 1-2 dei bianconeri con un colpo di testa di CR7 che è volato in cielo ed è bis. Clicca qui per vedere la rete.

Secondo assist di giornata di Alex Sandro che da sinistra fa partire un cross che sembra sbagliato per la testa di Cristiano Ronaldo ma il portoghese sale in cielo e di testa mette in rete il 1-2 per la Vecchia Signora. Rete stupenda, non ce n’è per nessuno: gesto atletico fantastico del portoghese.

Video Ronaldo Sampdoria Juventus: rete di testa

Questo può essere considerato un vero e proprio match di cartello di questa giornata di Serie A: da una parte i blucerchiati di Claudio Ranieri che hanno tutte le carte in regola, soprattutto tra le mura amiche, per fare bene e poter cercare di fermare la corazzata dei bianconeri.

Dall’altra parte, però, la Vecchia Signora ha ancora il dente avvelenato per ciò che è successo qualche settimana fa: il pareggio contro il Sassuolo, con annesso sorpasso da parte dell’Inter di Antonio Conte, è una ferita ancora aperta nella compagine piemontese.

Allo stesso tempo, però, non bisogna sottovalutare la formazione doriana che, dalla sua parte, può contare su giocatori in forma. La Juve, però, possiede la migliore difesa e questa potrebbe già essere una chiave di lettura davvero interessante. Chi avrà la meglio?

