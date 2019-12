Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in bilico?

La Juventus starebbe riflettendo sul futuro di Bernardeschi. L’ex Fiorentina potrebbe lasciare Torino: ecco la situazione.

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori sempre sotto l’occhio dei riflettori in casa Juventus. Il numero 33 dei bianconeri è uno di quei calciatori da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Ed è probabilmente per questo che le sue prestazioni delle ultime settimane non hanno pienamente convinto. Sarri con molta probabilità continuerà a dargli fiducia, a partire dal match di oggi contro la Lazio.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi può partire

Ed ecco che il futuro di Bernardeschi potrebbe essere tutto da decidere e da valutare, Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza dei piemontesi si starebbe interrogando su quale potrebbe essere il destino del giocatore classe 1994. Il problema potrebbe essere la fragilità caratteriale, che, in un ambiente come quello bianconero, tende a incidere negativamente.

L’ipotesi di una cessione non è quindi del tutto da escludere. D’altronde le pretendenti di certo non mancherebbero. In estate ci aveva provato il Barcellona. Da tenere d’occhio anche la pista inglese. In Italia potrebbe farsi avanti il Milan. Insomma, in questi mesi Bernardeschi avrà il compito di riprendersi definitivamente la Juventus. Altrimenti nulla può davvero essere escluso.

