Gigi Buffon record Maldini raggiunto nella gara contro la Sampdoria. Un numero impressionante di presenze nella Serie A italiana.

Era tornato per questo e ora ha agganciato Paolo a 647 con la possibilità di un intero campionato davanti per fare ancora di più. E se qui si parla di numeri quello che vorrebbe aggiungere Supergigi alla sua bacheca è quella Champions League solo sfiorata per tre volte quando si è dovuto arrendere all’atto finale.

Buffon record Maldini: “Sono onorato”

Buffon record Maldini racconta tramite la sua app: “La partita contro la Sampdoria è stata emozionante per quello che rappresentava. Le emozioni sono uno dei motivi per cui continuo a giocare. Raggiungere Paolo in testa alla classifica delle presenze in Serie A mi ha onorato. Da oggi c’è già da pensare ai prossimi obiettivi”.

Si parla poi dei prossimi impegni: “Domenica ci giochiamo la Supercoppa contro la Lazio. Come ho detto nel post al Ferraris non ho una immagine simbolo di queste 647 partite. Preferisco rivedere il mio modo di stare nello spogliatoio e la gratificazione che mi sta dando il ruolo che ho ricoperto”.

