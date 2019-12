La Juventus ora pensa al futuro di Merith Demiral. I bianconeri fissano il prezzo per il difensore turco, che si è preso la scena.

Tre presenze consecutive, in cui ha offerto delle ottime prestazioni, prendendosi la scena e conquistandosi la fiducia di Maurizio Sarri. “È in un ottimo momento. L’ho visto bene in allenamento e gli ho dato la chance“, queste le parole del tecnico dei bianconeri al termine della partita di ieri su Merith Demiral, uno dei grandi protagonisti sulla vittoria al Marassi.

Calciomercato Juventus, ecco il prezzo di Demiral

Quale sarà ora il futuro del difensore turco? L’addio sembrava inevitabile fino a qualche settimana fa, ora però tutto potrebbe essere cambiato radicalmente. I bianconeri avevano alzato un muro già in estate e ora sembrerebbe potrebbero farlo anche durante il mercato di gennaio.

Ed ecco che, dopo aver versato 18 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, la Juventus ora non appare disposta a scendere sotto i 40 milioni di euro. Nessuno sconto e, quantomeno al momento, nessuna volontà di cedere Demiral. Le squadre interessate, tra cui Milan, Arsenal, Manchester United e Tottenham, sono avvisate: il 21enne difficilmente si muoverà da Torino.

