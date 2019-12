L’infortunio di Alex Sandro ha creato non pochi problemi a Maurizio Sarri in vista della Supercoppa Italiana Juventus Lazio: come sta? Gli aggiornamenti.

Non arrivano aggiornamenti positivi per quanto riguarda l’infortunio di Alex Sandro: il terzino sinistro brasiliano, che si è fermato a causa di un problema muscolare durante il finale di gara di Sampdoria Juventus, gara valida per il turno infrasettimanale di Serie A, adesso è in forte bilico per la Supercoppa Italiana Juve Lazio, in programma domenica pomeriggio (orario italiano) a Riyhad.

Alex Sandro infortunio, Juventus Lazio: anche Szczesny in bilico

L’esterno basso di difesa ex Porto, infatti, ieri ha svolto un’altra seduta di sola fisioterapia, segnale sostanzialmente inequivocabile: probabilmente verrà convocato per la sfida di Supercoppa Italiana contro i biancocelesti, magari potrebbe anche stare in panchina così da rimanere insieme al resto del gruppo in questo momento delicatissimo della stagione, ma non scenderà in campo.

Arrivano invece segnali positivi, invece, per Szczesny: il portiere polacco, dopo i problemini di settimana scorsa, dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali regolarmente. Nel caso in cui non lo si volesse rischiare, comunque, Buffon è e rimane una garanzia assoluta.

