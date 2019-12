Per Matthjis De Ligt alla Juventus, un po’ a sorpresa, è arrivato un “rivale” inaspettato in difesa da qualche partita a questa parte: Mehri Demiral.

De Ligt da quando è arrivato alla Juventus è sempre stato di fatto considerato titolare inamovibile complice, purtroppo, l’infortunio patito da Giorgio Chiellini ad inizio stagione. Da qualche partita, però, il difensore centrale ex Ajax è stato lasciato in panchina da Maurizio Sarri per lasciare spazio a Mehri Demiral: il ragazzo ex Sassuolo sta convincendo in queste uscite ed adesso il ragazzo classe 1999 inizia a tremare. Perderà il posto da titolare oppure no?

Juventus, Demiral sorpassa De Ligt? Lo scenario

Al momento la risposta sembrerebbe essere “no”: è ancora De Ligt colui che, nella mente di Sarri, è visto accanto a Bonucci. Allo stesso tempo, però, nell’11 titolare della Juventus non è da escludere che possa trovare sempre più spazio anche l’estroso centrale arrivato in estate dai neroverdi.

Certo, quest’ultimo è ancora molto “da sgrezzare” ma la sensazione è che a lungo andare tra i due potrebbe esserci una vera e propria lotta, calcisticamente parlando, per una maglia dal primo minuto.

