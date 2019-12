Calciomercato Juve, Meret il dopo Szczesny? Ecco la richiesta della società di De Laurentiis ed i possibili scenari

Una delle note più liete in questo inizio di stagione per la compagine di Maurizio Sarri è rappresentata da Szczesny. Il portiere polacco della Juventus ha salvato la saracinesca in molte circostanze, dando sempre l’impressione di ostentare assoluta sicurezza. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, e molti top club hanno cominciato a chiedere informazioni in merito alla situazione contrattuale dell’ ex portiere della Roma. Ecco perché la dirigenza di Corso Galileo Ferraris si starebbe cominciando a guardare intorno, e avrebbe individuato in Alex Meret un possibile sostituto.

Calciomercato Juve, Meret in bianconero? Le ultimissime

A riverarlo è calciomercatonews, che aggiunge come per strappare Meret al Napoli, la Juventus dovrebbe cominciare ad entrare nell’ ordine di idee di sborsare una cifra tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Una cifra non eccessiva, se si considerano gli enormi margini di crescita dell’ex portiere della Spal, e quanto di buono sta dimostrando sotto le pendici del Vesuvio. Al momento una trattativa ufficiale non è ancora cominciata, ma non è escluso che Meret non possa rappresentare un profilo adeguato per la Juve. Staremo a vedere gli aggiornamenti relativi a questa situazione.

