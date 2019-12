Mario Mandzukic potrebbe trasferirsi in Qatar. Dopo i tentativi della scorsa estate, a gennaio potrebbe essere la volta buona?

Nemmeno una convocazione in questi primi mesi di stagione per Mario Mandzukic. L’attaccante croato è a dir poco ai margini del progetto tecnico della Juventus targata Maurizio Sarri. Gennaio per lui sarà, con tutta probabilità, il mese dell’addio ai bianconeri. Ma quale sarà la sua destinazione?

Calciomercato Juventus, Mandzukic verso il Qatar

Secondo quanto riportato e rivelato da’Gianlucadimarzio.com’, l’ipotesi di un trasferimento in Qatar starebbe prendendo sempre più corpo. Dopo il corteggiamento avvenuto a settembre, le parti sembrerebbero essersi riavvicinate e stavolta potrebbe davvero essere quella buona.

Sempre secondo quanto raccontato dal noto portale esperto di calciomercato, i contatti tra la Juventus e i qatarioti si sarebbero intensificati negli ultimi giorni. Al momento non ci sarebbe però un’intesa di base, in quanto ci sarebbero da limare ancora alcuni dettagli. Mandzukic però stavolta avrebbe dato il suo assenso e il suo benestare al buon esito della trattativa. L’attaccante croato infatti non vedrebbe l’ora di tornare a giocare e di riscendere in campo. Insomma, i presupposti stavolta sembrano esserci davvero tutti. La fumata bianca arriverà a breve? I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.

