Guardiola alla Juventus, Calciomercato: l’ allenatore del Manchester City sarà il dopo Sarri?

Il sogno Guardiola non è tramontato per la Juventus. Sebbene Maurizio Sarri molto presumibilmente chiuderà in testa alla classifica in coabitazione con l’Inter il 2019, Andrea Agnelli non ha smesso di pensare all’attuale allenatore del Manchester City, che potrebbe lasciare la compagine inglese grazie ad una clausola inserita nel suo contratto. Va detto che già alcuni mesi fa Agnelli avrebbe avuto fitti contatti con l’ex allenatore del Barcellona, che si risolsero in una nulla di fatto dal momento che i Citizens non decisero di liberare Pep. Ma secondo quanto trapela da Oltremanica, l’affare Guardiola potrebbe non essere più soltanto un’utopia per la dirigenza di Corso Galileo Ferraris.

Calciomercato Juventus,Agnelli in pressing su Guardiola: le ultimissime

Il Sun riporta, infatti, come il Manchester City non opporrebbe nessuna resistenza se, al termine di questa stagione, Guardiola decidesse di cambiare aria, magari accettando la corte di quella Juventus che neanche alcuni mesi fa era disposta a garantire un contratto faraonico all’allenatore spagnolo. I Citizens, infatti, nel corso delle ultime ore, starebbero sondando la disponibilità di Pochettino, ex allenatore del Tottenham, che conosce molto bene il calcio inglese avendo allenato gli Spurs per più di 6 anni. Guardiola alla Juve con Pochettino al Tottenham, al momento, è solo un’ ipotesi di mercato e niente più, anche perchè i dirigenti della Juventus al momento sarebbero molto contenti dell’ operato di Maurizio Sarri: il tecnico toscano è infatti riuscito a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con ben due turni d’ anticipo, e per ora la sua Juve è in testa alla classifica di Serie A. Ma si sa, nel calcio vige l’incertezza, e dal momento che la Champions per la Juventus sta diventando una vera e propria ossessione, Agnelli potrebbe decidere, nel caso in cui Sarri dovesse fallire l’obiettivo, di affidare la panchina bianconera proprio a colui che la Coppa dalle grandi orecchie l’ha già sollevata per sue volte.

Per le ultime informazioni sul mercato della Juve, clicca qui->

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK