Chiellini, nonostante l’infortunio, è stato convocato per la sfida di Supercoppa contro la Lazio. Sarri studia la mossa a sorpresa?

Ormai è finalmente finita l’attesa per Juventus Lazio, finale di Supercoppa. Bianconeri e biancocelesti, in quel di Riyad, si giocheranno il primo trofeo stagionale. In casa piemontese c’è stata una sorpresa tra i convocati. Infatti Sarri ha deciso di portare con la squadra anche il lungodegente Giorgio Chiellini.

Chiellini convocato, Sarri studia la mossa a sorpresa

Come spiegato direttamente dalla società, la scelta di inserire il difensore è stata presa per permettere al capitano di seguire la squadra e supportarla da vicino. Chiellini, come detto anche da Sarri nella conferenza stampa della vigilia, tenutasi nella giornata di ieri, non sarà ancora a disposizione.

E chissà che l’allenatore della Juventus non possa pensare o studiare a una mossa a sorpresa. Giorgio Chiellini potrebbe infatti sedersi in panchina, dando consigli ai compagni di squadra. D’altronde una finale non capita tutti i giorni e un leader come il difensore centrale potrebbe dare quella spinta in più per conquistare un trofeo che arricchirebbe la bacheca della Vecchia Signora. Non resta che attendere quale sarà la decisione del mister.

Leggi anche -> Juventus, ecco quando Chiellini tornerà in campo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK