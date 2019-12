Juventus Lazio Formazioni Ufficiali Supercoppa: un attaccante è deluso

Juventus Lazio Formazioni Ufficiali Supercoppa Italiana 2019 in diretta da Riad: Maurizio Sarri compie una scelta dolorsa ma necessaria per la squadra.

Sono state diramate poco fa le formazioni ufficiali di Juventus Lzaio, partita valida per il primo titolo della stagione, ossia la Supercoppa Italiana 2019. C’era grande attesa attorno alle scelte di Maurizio Sarri, in particolar modo in attacco: avrà schierato il tridente delle meraviglie oppure no? La scelta alla fine è stata un po’ sorprendente e staremo a vedere se pagherà o meno. Lo scopriremo soltanto dopo il fischio finale.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Juventus Lazio Formazioni Ufficiali Supercoppa Italiana 2019: Higuain in panchina

Non ci sarà Gonzalo Higuain nell’11 titolare dei bianconeri con Maurizio Sarri che darà spazio a Buffon in porta, Cuadrado ritorna ad essere terzino destro, con Bonucci e De Ligt in mezzo come coppia di difensori centrali mentre dall’altra parte Alex Sandro vince il ballottaggio con Mattia De Sciglio.

A centrocampo Bentancur e Matuidi saranno gli interni di qualità, corsa e quantità, con Pjanic in cabina di regia. A sorpresa sulla trequarti fiducia massima a Federico Bernardeschi che ha la meglio su Gonzalo Higuain, che si accomoda in panchina: sarà lui ad agire alle spalle di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

