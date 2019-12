Emre Can è pronto a trasferirsi al Psg a gennaio: le ultime news di calciomercato Juventus parlano di uno scambio con i francesi. Proposti due giocatori.

Ha le ore contate la permanenza di Emre Can alla Juventus. Il giocatore tedesco classe 1994 dopo l’esclusione dalla lista Champions di inizio stagione non è più stato lo stesso nonostante comunque Maurizio Sarri gli abbia concesso qualche scampolo di partita e lo abbia anche schierato titolare in qualche gara. Il suo futuro, però, sarà altrove: su di lui, infatti, è piombato il Psg che è pronto a mettere sul piatto due giocatori pur di portare in Francia il ragazzo.

Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: l’offerta

La prima porta il nome di Kurzawa mentre la seconda, più difficile, è quella di Leandro Paredes, nome che piace parecchio a Fabio Paratici ma che, allo stesso tempo, non sarà semplice spostare da Parigi.

La possibile formula di trasferimento del ragazzo potrebbe essere quella dell’acquisto del cartellino a titolo definitivo per 30 milioni di euro oppure un prestito oneroso ancora tutto da concordare nel prezzo ed un diritto di riscatto -magari da tramutarsi in obbligo- pari a circa 25 milioni di euro.

