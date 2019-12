E’ ufficiale il primo acquisto dei bianconeri nel calciomercato Juventus di gennaio: grande colpo in prospettiva per Fabio Paraitici, ecco di chi si tratta.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe già messo a segno un colpo davvero importantissimo per il calciomercato di gennaio ma in prospettiva davvero eccellente: si tratta di Matia Soulé, centrocampista classe 2003 di proprietà del Velez che i bianconeri hanno acquistato e prelazionato da ormai qualche mese.

Calciomercato Juventus, preso Soulé a gennaio: i dettagli

A gennaio, alla riapertura del mercato, si aggregherà tra le fila della Vecchia Signora. Per la prima squadra di sarà tempo: per ora il ragazzo si dividerà tra Primavera e Juve Under 23 per farlo adattare al meglio al calcio italiano che, per antonomasia, non è affatto semplice. Lo sguardo di Maurizio Sarri, però, sarà molto vigile su di lui.

