Calciomercato Juventus, Dani Olmo verso la Serie A: non solo i bianconeri...

Dani Olmo è uno dei nomi che attrae molti club di Serie A. Sullo spagnolo ha messo gli occhi anche la Juventus: la situazione.

Dani Olmo è uno dei nomi che potrebbe attirare molte attenzioni nelle prossimi sessioni di calciomercato. L’attaccante spagnolo interessa molti club di Serie A. Tra questi c’è anche la Juventus, che starebbe monitorando e seguendo da tempo il giocatore della Dinamo Zagabria.

Calciomercato Juventus, Dani Olmo verso la Serie A: non solo i bianconeri su di lui

I bianconeri dovranno però fare i conti con una nutrita e agguerrita concorrenza, rappresentata in primis da Milan, Inter, Roma e Napoli. Il futuro di Dani Olmo, secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola, potrebbe essere in Italia. Sarebbe stato lo stesso 21enne ad aver espresso la preferenza per la Serie A.

Ed è per questo che sul classe 1998 potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. La Juventus studia una strategia per mettere a segno il colpo. Un colpo in ottica futura. D’altronde i bianconeri sono sempre molto attenti e vigili sui giovani talenti. Dani Olmo è uno di questi e a Torino sono già pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

