Daniele Rugani rischia di essere tagliato da Maurizio Sarri nel mese di gennaio: la Juventus deve rifare la lista UEFA per la Champions League. Il pericolo.

Sembra essere sempre più probabile il taglio dalla lista UEFA, quella valida per la Champions League, da parte di Maurizio Sarri nei confronti di Daniele Rugani. Il difensore centrale della Juventus, infatti, sembra essere l’indiziato numero uno a non rientrare più nell’elenco che i bianconeri dovranno riconsegnare a gennaio. Con il rientro ormai sempre più probabile di Giorgio Chiellini, dovrebbe essere proprio l’ex Empoli a lasciargli spazio.

Juventus, Rugani tagliato dalla lista Champions? Sarri ci pensa

Al momento non sappiamo se queste voci saranno confermate ma una cosa è certa: Daniele Rugani piace e non poco a qualche club inglese, in Premier League. La Roma, invece, sembra ormai essersi defilata in quanto la coppia centrale Smalling-Mancini sembra fornire sufficienti garanzie per poter continuare ancora per moltissimo tempo.

Per quanto concerne invece Sarri, purtroppo la sensazione è che nemmeno l’allenatore dei bianconeri creda più in lui che, ai tempi dell’Empoli, era un suo vero e proprio pupillo. Avrebbe anche voluto portarlo a Napoli ma non ci è riuscito: alla Juventus, invece, non sembra più rientrare nei suoi piani.

