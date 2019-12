Juventus, il tridente delude in Supercoppa: Sarri ha una soluzione

Nella Juventus il tridente delude durante la Supercoppa Italiana: quale sarà il futuro di Ronaldo, Dybala ed Higuain? La soluzione di Maurizio Sarri.

Durante la Supercoppa Italiana sono usciti tutti i limiti del tridente che Maurizio Sarri aveva già preventivato in partenza. Per questo motivo, dunque, si potrebbe pensare ad una soluzione drastica per certi versi: quella di non riproporlo più e di dare spazio nuovamente a Federico Bernardeschi, che è sempre stato un elemento in grado di fatto di

Juventus, il tridente bocciato in Supercoppa Italiana

A dispetto di quanto fatto vedere nelle uscite precedenti, il tridente composto da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo ha inaspettatamente toppato nella Supercoppa Italiana.

Per questo motivo Maurizio Sarri sta pensando seriamente di tornare al trequartista più classico e di copertura con Ramsey o, appunto, Bernardeschi come alternative, con Douglas Costa uomo più offensivo che potrebbe pure trasformare il reparto avanzato nuovamente in un tridente.

