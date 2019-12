Mehri Demiral della Juventus ha vinto un premio davvero importante che lo rende molto orgoglioso, così come tutti i suoi tifosi: perchè è stato premiato.

Grande soddisfazione per il difensore centrale classe 1998 ex Sassuolo, oggi alla Juventus, Mehri Demiral: il ragazzo infatti è stato eletto il miglior atleta turco dell’anno ai Bogazici University Sports Awards 2019. Un grandissimo orgoglio per il ragazzo che conferma il suo momento d’oro.

Demiral vince un premio importante: “Sono orgoglioso”

Ecco il post con il quale il difensore centrale della Juventus Demiral ha festeggiato sui social la vincita di questo importante premio.

