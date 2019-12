Alex Sandro, confessione inaspettata: “Ho iniziato a giocare a calcio…”

Alex Sandro fa una confessione inaspettata sul suo passato e sugli inizi della sua carriera: le parole del terzino della Juventus sorprendono tutti.

Alex Sandro è stato il protagonista di una bellissima e divertente intervista sul canale ufficiale della Juventus nel quale ha raccontato parecchie informazioni riguardanti la propria vita privata, come ad esempio il fatto che in vacanza, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, va in montagna e non al mare, oppure il fatto che sua figlia, che ha 3 anni, è nata a Torino ed è la gioia per tutta la sua casa.

Juventus, Alex Sandro: “Ho iniziato come attaccante”

L’esterno di difesa dei bianconeri, che è autore di un buon inizio di stagione con la maglia della Vecchia Signora quest’anno, ha confessato di avere iniziato a giocare a calcio come attaccante e non, come in molti potrebbero pensare, come difensore.

