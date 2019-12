Mario Mandzukic lascia la Juventus per davvero? Dopo che il Qatar è saltato, si potrebbe riaprire una vecchia pista che porta in Inghilterra.

Sembra riaprirsi la pista che porta Mario Mandzukic al Manchester United di Solskjaer. Dopo che la destinazione Qatar è saltata all’improvviso, dunque, per l’attaccante croato sembra riaprirsi una nuova destinazione che, in realtà, è vecchia: i Red Devils infatti seguono, seppur da lontano, l’ex ariete dal Bayern Monaco da ormai parecchio tempo ma, per un motivo o per l’altro, non hanno mai affondato il colpo. Adesso potrebbe essere definitivamente la volta buona.

Leggi anche: Pogba alla Juventus, Calciomecato: il Real Madrid non molla

Mandzukic al Manchester United? Calciomercato Juventus: saltato il Qatar

Sembra essere un’ipotesi piuttosto concreta quella che di fatto si sta costruendo in queste ore, con l’entourage del ragazzo (che per altro aveva già sostenuto le visite mediche con l’Al-Duhail) che è molto attivo anche a pochissime ore dal Natale.

Leggi anche: Sancho alla Juventus, Calciomercato: occhio al Chelsea

Una precisazione, però, va fatta: la pista che porta al paese qatariota non è affatto chiusa del tutto ma, sicuramente, le speranze sono ridotte ad un lumicino.

Quella che porta, al contrario, in Premier League, è molto probabile si riaccenda ben consapevoli del fatto che il prezzo del suo cartellino sarà davvero basso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK