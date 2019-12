Pogba alla Juventus, Calciomecato: il Real Madrid non molla

Paul Pogba non molla le Juventus ma il Real Madrid si fa sotto per portare in Spagna il centrocampista francese: il calciomercato si infiamma.

Zinedine Zidane non molla Paul Pogba: l’allenatore del Real Madrid, infatti, vorrebbe portare il mediano francese campione del mondo nella propria formazione ma il ragazzo classe 1993 è molto vicino ai bianconeri, con Maurizio Sarri che vorrebbe accoglierlo alla Juventus per rinforzare ulteriormente il centrocampo soprattutto dopo il ko contro la Lazio in Supercoppa Italiana. La battaglia è aperta.

Leggi anche: De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: dalla Spagna sono sicuri

Pogba alla Juventus, Calciomercato: duello con il Real Madrid

Il francese sembra ormai avere i giorni contati al Manchester United in una stagione che, complice qualche infortunio di troppo, non sta proprio girando per il verso giusto.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: il portoghese con Sergio Ramos?

Allo stesso tempo Pogba ha capito che il suo tempo tra le fila dei Red Devils sembra essere ormai finito. Allo stesso tempo, però, vorrebbe tornare a Torino dove è definitivamente esploso entrando di diritto tra le fila dei top player per il centrocampo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK