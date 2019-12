Cristiano Ronaldo, che ti succede? I tifosi sono preoccupati

Cosa sta succedendo a Cristiano Ronaldo? I tifosi della Juventus sono preoccupati per il rendimento di CR7 e si chiedono dove sia finito il vero portoghese.

Sono davvero tanti, tantissimi i tifosi che si chiedono dove sia finito il migliore Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sebbene i numeri parlino di un CR7 che non sta affatto male, la realtà dei fatti è ben diversa e le statistiche non possono di certo raccontarla: il portoghese nonostante il molto impegno continua a fare fatica e non saranno di certo i due gol messi a segno nelle ultime due uscite in campionato a non far pensare questo ai tifosi bianconeri.

Cristiano Ronaldo sta deludendo i tifosi della Juventus

Contro la Lazio in Supercoppa Italiana non è stato di certo protagonista e questo fatto preoccupa -e non poco- tutta la Vecchia Signora: che cosa fare? Maurizio Sarri dovrà cercare di trovare una soluzione e dovrà farlo in tempi immediati.

