Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juve: riparte dalla Premier

Adrien Rabiot potrebbe ripartire già a gennaio dall’Arsenal in Premier League: il centrocampista francese lascerà la Juventus? Ultime news di calciomercato.

Nonostante le parole di Maurizio Sarri, che nelle ultime settimane lo aveva segnalato in crescita, è innegabile che Rabiot alla Juventus in questa prima parte di stagione sia stato un grande flop. Per questo motivo le ultimissime news di calciomercato dei bianconeri vedono il ragazzo francese classe 1995 vicino all’Arsenal che sarebbe pronto a presentare un’offerta importante sia a gennaio sia a giugno nella speranza di avere tra le proprie fila l’ex giocatore del Psg, arrivato a Torino quest’estate a parametro zero dopo essersi svincolato dai parigini.

Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: doppia offerta

I Gunners vorrebbero valorizzare il ragazzo nazionale francese che in questa prima parte di stagione è stato spesso lasciato in panchina da Maurizio Sarri alla Juventus. Quando è sceso in campo, inoltre, non è stato incisivo come ci si aspettava.

Il suo talento, infatti, si è visto soltanto a sprazzi. Il motivo potrebbe chiaramente essere ricondotto al fatto che il ragazzo dopo un anno fuori rosa ed ai margini del Paris Saint-Germain ha ancora bisogno di tempo per tornare in forma.

A Torino ci sarà ancora tempo per aspettarlo oppure no? Staremo a vedere, intanto l’Arsenal affonda il colpo.

