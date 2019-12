Le ultime news di calciomercato Juve ed Inter hanno come protagonista José Mourinho ed il suo Tottenham: lo Special One in persona ha bloccato una cessione.

José Mourinho ha bloccato uno scambio davvero importante tra la Juventus ed il Tottenham: stiamo ovviamente parlando di quello tra Eriksen ed Emre Can, con gli Hotspur che erano alla disperata ricerca di un centrocampista mentre i bianconeri sono ormai da tempo sulle tracce del talentuoso ed estroso trequartista danese.

Dopo il “no” dello Special One allora anche l’Inter di Antonio Conte si era fatta sotto per provare a regalare al tecnico salentino un top player di caratura internazionale là davanti ma, purtroppo, anche questa volta l’ex allenatore del Triplete ha bloccato tutto: il ragazzo non si muoverà fino a giugno, è incedibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Paratici “dimentica” Pogba in vacanza

Calciomercato Juve e Inter, Mourinho blocca Eriksen

Eriksen, stando alle ultimissime news di calciomercato Juve, difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Tottenham che è in scadenza a fine stagione, il 30 giugno 2020. Per questo motivo proverà a cercare altre squadre nelle quali andare ma siamo sicuri che di certo non farà fatica a trovarne: per lui, infatti, c’è davvero una gran fila.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: lite Sarri Paratici per lui

Fino a giugno, però, Mourinho lo vorrà avere tutto per sé e sfruttarlo fino a quando potrà. Staremo a vedere se poi il ragazzo cambierà idea, magari facendosi convincere dallo Special One che è uno dei suoi più grandi estimatori, a prolungare la sua eccellente esperienza al Tottenham.

Al momento, però, sia l’Inter sia la Juventus sono rimaste letteralmente beffate ed a bocca asciutta: il portoghese crede moltissimo in lui e non vuole assolutamente privarsi, ad ogni costo, del ragazzo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK