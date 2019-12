Calciomercato Juventus, Paratici “dimentica” Pogba in vacanza

Fabio Paratici prova a “dimenticare” Paul Pogba in vacanza: il dirigente della Juventus al momento è in vacanza e prende un altro “polpo”.

Fabio Paratici si sta godendo gli ultimi giorni di meritata vacanza nella sua Sicilia prima che riparta il tour de force del calciomercato Juventus di gennaio.

Il CFO dei bianconeri avrà come primo obiettivo quello di rinforzare un centrocampo che soprattutto nelle ultime uscite è parso un pochino fragile: per questo motivo il nome numero uno è quello di Paul Pogba.

Il “Polpo”, così soprannominato fin dai tempi in cui da giovanissimo ha militato in bianconero sotto l’egida di Conte (con cui è esploso) oggi è al Manchester United e non sarà facile strapparlo ai Red Devils; Paratici un tentativo lo ha già fatto in estate ma non ha sortito effetto.

Per consolarsi allora, come riporta Palermotoday, il dirigente della Vecchia Signora ha “deciso” di mangiare proprio un bel polpo a Mondello, nella sua Sicilia, dove ha vissuto per un breve periodo in cui ha giocato in questa regione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Rakitic si allontana: “Felice al Barcellona”

Calciomercato Juventus, Paratici insegue Pogba

Chissà se, dopo averlo mangiato, il 47enne dirigente della Juve riuscirà anche a portarlo a Torino. Al momento la volontà del ragazzo francese è quella di trasferirsi dopo un inizio di stagione davvero deludente e frenato da parecchi infortuni ma la compagine allenata da Solskjaer non lo svenderà, sebbene la volontà di Mino Raiola il suo agente sia quella di cercare di arrivare ad una risoluzione consensuale del contratto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: Atletico Madrid pronto a fare follie

Il costo del suo cartellino, però, sembra essere molto elevato: per meno di 70 milioni di euro non verranno prese in considerazione offerte. Staremo a vedere che cosa accadrà e se alla riapertura del calciomercato la Juventus riuscirà a strappare una volta per tutte il ragazzo al Manchester United oppure no.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK