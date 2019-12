Calciomercato Juventus, Demiral rinnova? De Ligt ha i minuti contati

Calciomercato Juventus, Demiral è vicino al rinnovo nonostante il suo contratto sia in scadenza il 30 giugno 2024: tutti i dettagli, De Ligt intanto trema.

Demiral sta avendo sempre più spazio tra le fila della Juventus in queste ultime partite: l’esplosione definitiva del ragazzo, arrivato in estate in punta di piedi dal Sassuolo e pagato 18 milioni di euro, sembra essere finalmente arrivata ed è per questo che i bianconeri per paura di non perderlo stanno pensando seriamente di compiere un’azione importante che sancisca la fiducia che la Vecchia Signora nutre nei suoi confronti.

Stiamo ovviamente parlando della possibilità di prolungare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024 di un altro anno. Il motivo sarebbe senz’altro da ricercare nel fatto che in questo modo ci sarà la possibilità di rinegoziare nuovamente il suo ingaggio che attualmente si aggira attorno ad 1,8 milioni di euro.

Demiral rinnova, Calciomercato Juventus: De Ligt addio?

Il probabile (o quantomeno possibile) rinnovo del contratto di Mehri Demiral potrebbe spingere ancora una volta per tutte De Ligt verso nuovi lidi: il ragazzo, infatti, partito come riserva di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, dopo l’infortunio gravissimo del primo era diventato subito titolare inamovibile salvo poi perdere il posto nelle ultime uscite stagionali.

Adesso Maurizio Sarri sembra aver perso fiducia nell’ex difensore centrale dell’Ajax che non ha più trovato spazio: il Barcellona, dopo averlo tentato in estate, sembra essere finalmente pronto a fare sul serio per lui ma allo stesso tempo non è da escludere che il ragazzo classe 1999 possa risalire la china riprendendosi il suo posto dal primo minuto.

Il probabile rinnovo di Demiral a lunghissimo termine, però, apre un interrogativo importante nel cuore di Sarri e in quello di tutti i tifosi: De Ligt è ancora fondamentale per questa squadra?

